फरीदाबाद में नवरात्र की तैयारी: वैष्णो देवी मंदिर में आकर्षक झांकियां होंगी खास, सुबह-शाम गूंजेंगे कीर्तन

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फरीदाबाद के एनआईटी स्थित श्री महारानी वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार मंदिर में सजाई जाने वाली भव्य झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मंदिर में सुबह और शाम कीर्तन का आयोजन होगा। मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया ने बताया कि इस बार नवरात्र का आयोजन पहले से भी अधिक भव्य तरीके से किया जाएगा।

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