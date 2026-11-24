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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। खेड़ी पुल थाना क्षेत्र के इंद्रा कॉम्प्लेक्स में सोमवार शाम 22 वर्षीय युवती का शव कमरे में मिला। पुलिस के अनुसार, युवती ने आत्महत्या की थी। वह 21 नवंबर को घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। 23 नवंबर की शाम पुलिस का फोन आने पर परिवार के लोग इंद्रा कॉम्प्लेक्स पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।परिजनों ने युवती के जीजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जीजा 21 नवंबर को युवती को अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा था। परिजनों के मुताबिक, कमरे में शव मिलने पर युवती के गले पर निशान भी थे। इसी आधार पर उन्होंने हत्या की आशंका जताई। युवती के जीजा उनके पड़ोस में ही रहते हैं। इंद्रा कॉम्प्लेक्स के लोगों के अनुसार, युवती के जीजा ने करीब 20 दिन पहले ही वहां कमरा किराये पर लिया था। बताया गया कि दो दिन पहले युवती भी उनके पास आई थीं। युवती ने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कंप्यूटर कोर्स किया था। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और काफी समय पहले बल्लभगढ़ आकर बस गया था।अभी कारणों का पता नहीं चल पाया-पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि युवती ने आत्महत्या की थी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिवार या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।