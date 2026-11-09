डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत

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गुरुग्राम रोड पर कूड़े से भरे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। साहिल व हरेंद्र भड़ाना की मौके पर मौत हुई। बबलू गंभीर घायल हुआ, जिसे राहगीर बीके नागरिक अस्पताल ले गया। उसका इलाज जारी है। घायल बबलू ने घटनाक्रम की जानकारी दी।

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