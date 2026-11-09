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डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत

Mon, 09 Nov 2026 08:07 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:07 PM IST
2 youths killed after being hit by a dumper truck
गुरुग्राम रोड पर कूड़े से भरे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। साहिल व हरेंद्र भड़ाना की मौके पर मौत हुई। बबलू गंभीर घायल हुआ, जिसे राहगीर बीके नागरिक अस्पताल ले गया। उसका इलाज जारी है। घायल बबलू ने घटनाक्रम की जानकारी दी।
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