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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Swachhata Pakhwada 2026: Cleanliness drive conducted at the railway station based on the theme "One Day, One Hour, Together.

स्वच्छता पखवाड़ा-2026: “एक दिन-एक घंटा-एक साथ” थीम के आधार पर रेलवे स्टेशन पर चलाया स्वच्छता अभियान

Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST
Swachhata Pakhwada 2026: Cleanliness drive conducted at the railway station based on the theme "One Day, One Hour, Together.
स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत आज दिनांक 01.10.2026 को “एक दिन–एक घंटा–एक साथ” थीम पर पूरे मुरादाबाद मंडल में एक साथ व्यापक सामूहिक श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान देहरादून रेलवे स्टेशन पर भी सफाई की गई।
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