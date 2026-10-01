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स्वच्छता पखवाड़ा-2026: “एक दिन-एक घंटा-एक साथ” थीम के आधार पर रेलवे स्टेशन पर चलाया स्वच्छता अभियान

Alka Tyagi

Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST







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स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत आज दिनांक 01.10.2026 को “एक दिन–एक घंटा–एक साथ” थीम पर पूरे मुरादाबाद मंडल में एक साथ व्यापक सामूहिक श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान देहरादून रेलवे स्टेशन पर भी सफाई की गई। ... और पढ़ें

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