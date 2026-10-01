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संस्कृत जागरण मंच उत्तराखंड प्रांत की ओर से देवभूमि माटी गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन

अमन मैथानी

Updated Thu, 01 Oct 2026 10:22 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 10:22 PM IST







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संस्कृत विभाग में संस्कृत जागरण मंच उत्तराखंड प्रांत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकारों को देवभूमि माटी गौरव सम्मान से सम्मानित करते पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ... और पढ़ें

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