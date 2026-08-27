{"_id":"6a8ff5f3b35d86d90d0ecd60","slug":"video-student-union-election-activities-intensify-in-garhwal-university-srinagar-garhwal-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गढ़वाल विवि में छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मियां तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला और चौरास परिसर में नए सत्र की शुरुआत के साथ छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। प्रवेश के लिए पहुंच रहे नए छात्र-छात्राओं से दोनों परिसरों में चहल-पहल बढ़ गई है। चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशी और छात्र संगठन सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न छात्र संगठनों ने नए विद्यार्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क लगाए हैं और वालंटियर तैनात किए हैं। संभावित प्रत्याशी भी नए छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और संगठनों की गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं। इधर, चुनाव तैयारियों के लिए विश्वविद्यालय ने मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद परिसर में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

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