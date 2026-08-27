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देहरादून: घबराएं नहीं...खांसी-जुकाम का मतलब स्वाइन फ्लू नहीं, मौसम बदलने से बढ़े वायरल के मामले, अलर्ट रहें

Thu, 27 Aug 2026 03:50 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 27 Aug 2026 03:50 PM IST
सार

खांसी, जुकाम और बुखार होते ही स्वाइन फ्लू की आशंका से घबराने की जरूरत नहीं है। मौसम में बदलाव के साथ सामान्य वायरल संक्रमण भी ऐसे ही लक्षण दे रहा है, विशेषज्ञों ने शुरुआती लक्षणों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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स्वाइन फ्लू का संक्रमण - फोटो : Amarujala.com/AI

विस्तार
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आपको अगर खांसी, जुकाम, बुखार और छींक आने की शिकायत है तो जरूरी नहीं आप स्वाइन फ्लू (इंफ्लुएंजा एच1एन1) संक्रमण की चपेट में है। यह सामान्य वायरल भी हो सकता है। यह कहना है दून अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विजय भंडारी का। चिकित्सक के मुताबिक शुरुआती लक्षण सामने आने पर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो किसी भी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। हर व्यक्ति को जांच करवाने की जरूरत नहीं है।

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गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में स्वाइन फ्लू के 50 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद कहीं न कहीं लोगों के मन में भी चिंता पैदा हो गई है।

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स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण सामने आने पर लोग घबरा जाता हैं। अगर उनको सामान्य वायरल है तो भी वे इसे स्वाइन फ्लू मान लेते हैं। इस स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की अपील की है। दून अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. भंडारी बताते हैं कि इसके लक्षण सामान्य वायरल के समान होते हैं।

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अगर शुरुआती में ही सावधानी बरती जाए तो संक्रमण को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। हालांकि छाती में दर्द और खांसी में खून जैसे गंभीर लक्षण आएं तो अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक को दिखाना और जांच कराना भी बेहद जरूरी है।

लक्षण सामने आने पर यह करें

1- घर पर रहें

2- मास्क पहनें

3- संक्रमण वाले लोगों से दूरी बनाएं

ये भी पढे़ं....केदारनाथ हेली सेवा: डीजीसीए की टीम जल्द ही करेगी निरीक्षण; 15 सितंबर से संचालित करने की तैयारी

यह न करें

1- दही न खाएं

2- ठंडा पानी न पिएं

3- चावल खाने से बचें

 

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