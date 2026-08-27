पौड़ी के बच्चों का अनोखा प्रदर्शन: ढोल नागड़ों की थाप पर वन विभाग को जगाया, एक पेड़ को हटाने के लिए उठाई आवाज

पौड़ी शहर में बच्चों द्वारा किया प्रदर्शन ने सुर्खियों में बना हुआ है। यहां एक निजी विद्यालय को जाने वाले मार्ग पर लंबे समय से खड़ा एक पेड़ अब स्कूली बच्चों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। विद्यालय आने-जाने वाले बच्चे रोजाना इसी मार्ग से गुजरते हैं, ऐसे में किसी भी समय पेड़ के गिरने की आशंका बनी हुई है।

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पेड़ नहीं हटाए जाने पर स्कूली छात्र ढोल नगाड़ों के साथ वन विभाग की जगाने के लिए पहुंचे। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पेड़ को हटाने को लेकर लंबे समय से वन विभाग और प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।मामले में समाधान न निकलने से नाराज विद्यालय के छात्र और शिक्षक मंगलवार को वन विभाग कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी जताई। छात्रों ने मांग की कि खतरे वाले पेड़ों को जल्द हटाया जाए, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना होने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ महातिम यादव ने कहा कि विद्यालय मार्ग पर मौजूद खतरे वाले पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी दो दिनों के भीतर इन पेड़ों के कटान की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेड़ों के कारण किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।