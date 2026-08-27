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नेपाल आपदा: उत्तराखंड में चिंतित नेपाली मूल के लोग, अपनों से संपर्क नहीं होने पर बढ़ी बेचैनी, मदद की अपील

Thu, 27 Aug 2026 03:34 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 27 Aug 2026 03:34 PM IST
सार

नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा की खबर ने देहरादून में रह रहे नेपाली मूल के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गढ़ी कैंट, राजपुर समेत कई इलाकों में लोग लगातार फोन मिला रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या से अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

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नेपाल बाढ़ - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद देहरादून में रहने वाले नेपाली मूल के लोग बेहद चिंतित हैं। लगातार फोन लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण फोन नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। दोपहर से शाम तक गढ़ी कैंट, राजपुर आदि क्षेत्रों में रहने वाले लोग लगातार अपनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं।

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स्थानीय लोगों में उत्तराखंड सरकार से मदद करने का अनुरोध भी किया है। गोरखा फ्रंट के सूर्या साही ने बताया कि उनके कई परिचित आपदा क्षेत्र और उसके आसपास में रहते हैं। लगातार फोन करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। फोन लगेगा तो असल स्थिति का पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि भारत के कई लोग वहां पर थे। ऐसे में स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं।

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ये भी पढे़ं...नेपाल में आपदा के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट: शारदा बैराज पर बढ़ाई निगरानी; संवेदनशील इलाकों रहें सतर्क

नेपाल में भोटेकोशी नदी और त्रिशूली नदी में आई प्राकृतिक आपदा से हम देहरादून निवासी गोरखा समाज के लोग बहुत चिंतित हैं। उत्तराखंड, जो नेपाल का सबसे निकटतम प्रदेश है, से आशा करते हैं कि इस त्रासदी में अपना सहयोग शीघ्र शुरू करेगा।वहां सभी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे कठिन समय में पीड़ितों की मदद करना ही मानवता की सच्ची पूजा है। - राजन बस्नेत, सामाजिक कार्यकर्ता
 

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