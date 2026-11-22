{"_id":"6b029d3eee958be4740baba4","slug":"video-two-day-pulse-polio-drive-launched-at-lnjp-hospital-in-kurukshetra-more-than-50-children-administered-the-dose-since-morning-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी अस्पताल में दो दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, सुबह से ही 50 से अधिक बच्चों को पिलाई खुराक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}