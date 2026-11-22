उत्तराखंड में भाजपा ने अब चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश बंसल और दीप्ति रावत ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटी इकाई को भी अभियान से जोड़ेगी। प्रदेश में पहली बार शक्ति केंद्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बूथ विजय अभियान शुरू होगा। वहीं, जिले और मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठक होगी।

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