उत्तराखंड: कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कुमारी सैलजा ने की बैठक, चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 22 Nov 2026 03:05 PM IST
विज्ञापन
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने आज वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी रणनीति और विशिष्टता से जुड़े विभिन्न विद्यार्थियों पर चर्चा हुई।
विज्ञापन
इस दौरान सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रकाश जोशी, पूर्व अध्यक्ष करण महरा, सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी मौजूद रहे।
विज्ञापन