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मामला बैंक्वेट हॉल से शाहदरा थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने दूल्हे, उसके पिता और भाई समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। देर रात से रविवार सुबह तक चली पंचायत के बाद समझौता हुआ। बताया गया कि युवती पक्ष को 18 लाख रुपये और दुल्हन पक्ष को भी शादी में हुए खर्च की रकम दी गई। इसके बाद हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया। विज्ञापन

मामला बैंक्वेट हॉल से शाहदरा थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने दूल्हे, उसके पिता और भाई समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। देर रात से रविवार सुबह तक चली पंचायत के बाद समझौता हुआ। बताया गया कि युवती पक्ष को 18 लाख रुपये और दुल्हन पक्ष को भी शादी में हुए खर्च की रकम दी गई। इसके बाद हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया। दिल्ली के मेट्रो विहार स्थित बैंक्वेट हॉल में शनिवार को एलम निवासी युवक की बरात पहुंची तो वहां शादी की खुशियों के बजाय विवाद शुरू हो गया। दूल्हे के पुराने प्रेम प्रसंग की जानकारी सामने आने पर वधू पक्ष ने बरात को रोक दिया और शादी से साफ इंकार कर दिया। जिस मंडप में सात फेरों की तैयारी थी, वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और पंचायत शुरू हो गई।

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बरात पहुंचते ही थम गईं शादी की रस्में

एलम निवासी युवक शनिवार दोपहर तीन कारों में बरात लेकर दिल्ली के मेट्रो विहार स्थित बैंक्वेट हॉल पहुंचा था। बरात के स्वागत और शादी की रस्मों की तैयारी थी, लेकिन वधू पक्ष ने युवक के पुराने प्रेम प्रसंग का मामला उठाकर विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब युवक का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था तो यह बात उनसे छिपाई क्यों गई। वधू ने भी युवक के साथ सात फेरे लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद बरात की रस्में रुक गईं और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। वधू पक्ष ने शादी की तैयारियों पर हुए खर्च की रकम वापस मांगी।

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बैंक्वेट हॉल से थाने पहुंची पंचायत, पांच हिरासत में

बैंक्वेट हॉल में विवाद और पंचायत के बीच देहरादून निवासी युवती भी दिल्ली पहुंच गई। उसने शाहदरा थाने में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने दूल्हे, उसके पिता और भाई समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रेमिका, दुल्हन और दूल्हा पक्ष के लोगों के बीच थाने में बातचीत शुरू हुई। शनिवार रात से रविवार सुबह तक पंचायत चलती रही। बताया गया कि समझौते के तहत प्रेमिका पक्ष को 18 लाख रुपये दिए गए, जबकि दुल्हन पक्ष को शादी की तैयारियों पर हुआ खर्च लौटाया गया। सुलह के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया। हालांकि, समझौते और रकम के लेनदेन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



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दुल्हन पक्ष ने भी शादी से किया इंकार

वधू पक्ष का कहना था कि युवक ने अपने पुराने प्रेम प्रसंग की बात छिपाई। ऐसे में वह अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं करना चाहते। उनका कहना था कि जब युवक पहले ही दूसरी जगह धोखा देने के आरोपों में घिरा है तो वे अपनी बेटी का भविष्य उसके साथ नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद शादी से इंकार कर दिया गया।

