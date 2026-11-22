गुजरात के कच्छ में एक देर रात हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई। सभी लोग उत्तराखंड में गढ़वाल के एक ही परिवार के थे।

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मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता (30) और करीब 3 महीने की बेटी शिविका के रूप में हुई है। सौरभ सिंह नेगी गढ़वाल रेजिमेंट में जवान थे। इसके अलावा राजेश सिंह रावत (35), उनकी 7 साल की बेटी रक्षिता, रिंकी गोसाई (30) और उनकी 4 साल की बेटी वामिका की भी हादसे में मौत हुई है।