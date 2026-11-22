गुजरात में सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, उत्तराखंड के एक ही परिवार के सात लोगों की मौत
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 22 Nov 2026 12:23 PM IST
विज्ञापन
गुजरात के कच्छ में एक देर रात हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई। सभी लोग उत्तराखंड में गढ़वाल के एक ही परिवार के थे।
विज्ञापन
मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता (30) और करीब 3 महीने की बेटी शिविका के रूप में हुई है। सौरभ सिंह नेगी गढ़वाल रेजिमेंट में जवान थे। इसके अलावा राजेश सिंह रावत (35), उनकी 7 साल की बेटी रक्षिता, रिंकी गोसाई (30) और उनकी 4 साल की बेटी वामिका की भी हादसे में मौत हुई है।
विज्ञापन