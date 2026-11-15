Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Chhattisgarh ›   Ambikapur News ›   Chhath devotees offered 'arghya' to the setting sun; a massive surge of worshippers gathered at the riverbanks

राजपुर में छठ महापर्व की धूम: गेऊर नदी घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

Sun, 15 Nov 2026 05:36 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 05:36 PM IST
Chhath devotees offered 'arghya' to the setting sun; a massive surge of worshippers gathered at the riverbanks
बलरामपुर जिले के राजपुर में लोकआस्था का महापर्व छठ राजपुर क्षेत्र में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। नहाय-खाय और खरना के कठिन अनुष्ठान पूरे किए गए। सैकड़ों व्रतियों ने गेऊर नदी के छठ घाट पर डूबते सूरज को अर्घ्य अर्पित किया।

व्रतियों ने छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। पर्व के लिए गेऊर नदी के छठ घाट को आकर्षक रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। फूलों, तोरणद्वारों और केलों के पौधे भी लगाए गए थे। स्थानीय छठ पूजा समितियों और नगर प्रशासन ने मिलकर विशेष साफ-सफाई की। गहरे पानी में सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और अस्थायी चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु संपर्क मार्गों पर स्वच्छता और पर्याप्त प्रकाश का प्रबंध था। देर शाम कई व्रती अपनी मन्नत के अनुसार जमीन पर लेटते हुए छठ घाट तक पहुंचे। करीब आठ बजे बनारस से आए पंडितों द्वारा विशेष गंगा आरती संपन्न कराई जाएगी।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था
पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया। नगर से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। भारी वाहनों को नगर से पहले ही रोक दिया गया था। बसों और हल्की वाहनों को पुलिस की निगरानी में आने-जाने की व्यवस्था बनाई गई। इससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सका।

पर्व का माहौल और योगदान
महापर्व के दौरान पूरा राजपुर शारदा सिन्हा और अन्य लोक गायकों के पारंपरिक छठ गीतों से गुंजायमान रहा। प्रातःकालीन अर्घ्य के बाद हवन-पूजन के साथ व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास खोलेंगे। छठपर्व संपन्न कराने में समिति के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल का विशेष योगदान रहा। संतोष सिंह, सतीश सिंह, नीरज तिवारी, विश्वास गुप्ता, आनंद मेहता, दीपक सोनी, भानु प्रजापति और विद्यानंद दुबे ने भी सहयोग किया। प्रवीण गुप्ता, संजीव गुप्ता, राजीव गोस्वामी, विकास बंसल, रवि सोनी, सोनू सिंह, कौशल चौबे, अंकुर गुप्ता और अजीत केशरी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं यातायात व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी मोर्चे पर डटे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

लखनऊ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के आसपास पानी का छिड़काव कर कंट्रोल किया जा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स

AQI is being controlled by sprinkling water around Pollution Control Board office in Lucknow
Lucknow
15 Nov 2026

संतकबीरनगर: लगातार चौथी बार प्रवीण चंद्र पांडेय बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष

Praveen Chandra Pandey becomes Congress District President for the fourth consecutive time; party workers rejoice.
Sant Kabir Nagar
15 Nov 2026

संतकबीरनगर: सर्वर डाउन होने से नहीं बंटा गेहूं का बीज

Seeds could not be obtained due to a server outage; registration could not be completed either.
Sant Kabir Nagar
15 Nov 2026

सोलन की जनता परेशान, मंत्री मौन: भाजपा ने तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

solan public facing problems bjp questions tehsil office minister silence
Solan
15 Nov 2026

हिमाचल में प्राकृतिक खेती का दायरा 5,850 हेक्टेयर बढ़ा, अब 27,600 हेक्टेयर में होगी रसायन मुक्त खेती

himachal pradesh natural farming area increased 5850 hectares 552 clusters
Una
15 Nov 2026
विज्ञापन

सिरमौर: मारकंडा नदी के तट पर छठ महापर्व की तैयारियां पूरी, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करेंगे श्रद्धालु

chhath puja preparations complete markanda river kala amb sirmaur
Sirmour
15 Nov 2026

देवरिया: छठ पूजा की तैयारियां पूरी, आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं

Chhath Mahaparv: First 'arghya' offered to the setting sun in Deoria today
Deoria
15 Nov 2026
विज्ञापन

अंबाला में हवन के साथ भव्य शहीद स्मारक आमजन के लिए खुला

Grand Martyrs' Memorial in Ambala opened to the public following a havan ceremony
Ambala
15 Nov 2026

गोहाना में सोमवार और बुधवार को बंद रहेगी अनाज मंडी, धान की आवक अधिक होने से बिगड़ी हुई है व्यवस्था

The grain market in Gohana will remain closed on Mondays and Wednesdays; operations have been disrupted due to a high volume of paddy arrivals.
Sonipat
15 Nov 2026

बस्ती: छठ महापर्व, 36 घंटे के निर्जला व्रत पर व्रती महिलाएं; आज शाम का अर्घ्य दिया जाएगा

The grand festival of folk faith, Chhath, commenced with 'Nahay-Khay'; the observers partook of a meal of pumpkin and rice.
Basti
15 Nov 2026

ऊना: 15 दिन बाद भी खेतों में पूरी तरह अंकुरित नहीं हुई गेहूं की फसल, बारिश के इंतजार में किसान

low moisture delays wheat germination farmers waiting for rain
Una
15 Nov 2026

डॉ. अवधेश अग्रवाल ने एंडोस्कोपी सर्जरी के बारे में विस्तार से दी जानकारी

Dr. Awadhesh Agrawal provided detailed information about endoscopic surgery.
Prayagraj
15 Nov 2026

VIDEO: सहालग की आहट से बाजारों में लौटी रौनक, खरीदारों की उमड़ी भीड़।

The onset of the wedding season has brought a buzz back to the markets, with crowds of shoppers flocking in.
Etah
15 Nov 2026

VIDEO: नोएडा-बल्लभगढ़ जाने को घंटों इंतजार, दीपावली के बाद यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें।

Hours-long wait for travel to Noida-Ballabhgarh; passengers face increased difficulties after Diwali.
Etah
15 Nov 2026

कुशीनगर: बाल दिवस पर स्कूल में लगा बाल मेला

At the children's fair, kids set up food stalls and showcased their talents.
Kushinagar
15 Nov 2026

हमीरपुर: तीन दिसंबर को बजनी थीं शहनाइयां, उससे पहले घर पहुंचा जवान अक्षय का पार्थिव शरीर

army soldier akshay kumar mortal remains reach ruthani hamirpur
Hamirpur (Himachal)
15 Nov 2026

पीलीभीत: सड़क किनारे पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पहचान कराने में जुटी पुलिस

man found dead on roadside in Pilibhit
Pilibhit
15 Nov 2026

कुशीनगर: महापरिनिर्वाण मंदिर में 67 विदेशी पर्यटकों ने की पूजा-अर्चना

Tourists offered a *chivara* (monastic robe) upon the reclining statue of the Tathagata Buddha.
Kushinagar
15 Nov 2026

बस्ती: महिला अस्पताल के एनक्वास मूल्यांकन में मिलीं कई कमियां

Shortcomings at the women's hospital revealed during NQAS assessment; team expresses concern over lack of training.
Basti
15 Nov 2026

हिमाचल: नारकंडा में हिमपात शुरू, किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी

narkanda snowfall kinnaur upper regions rampur drizzle himachal weather
Rampur Bushahar
15 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: छठ घाट के किनारे क्षत-विक्षत हालत में पड़ीं दुर्गा प्रतिमाएं, श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी

Amidst preparations for the Chhath festival, idols of Goddess Durga lie in a damaged and disfigured state along the riverbank—devotees' sentiments hurt.
Siddharthnagar
15 Nov 2026

देवरिया: दिवाली पर बंद मकान में चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested for stealing jewellery and 55,000 [rupees] from a house during Diwali
Deoria
15 Nov 2026

बागपत: मौत के बाद नहीं, जीते जी तेरहवीं कर रहे 80 साल के बलजोर सिंह, 900 लोगों को कराया भोज

Baghpat: 80-year-old Baljor Singh holds his own 'terahvi' (post-death ritual) while still alive; hosts a feast for 900 people.
Baghpat
15 Nov 2026

देवरिया: मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों के बीच मनाया बाल दिवस

Children admitted to the medical college celebrated Children's Day; their faces lit up upon receiving toys and chocolates.
Deoria
15 Nov 2026

बस्ती: छठ पूजा की खरीदारी से बाजार गुलजार, कारोबार में 50% तक उछाल

Chhath Puja shopping brings a windfall to the market; fruit prices surge.
Basti
15 Nov 2026

वीडियो: बरेली में महापर्व छठ का उल्लास, आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं

Celebrations of the grand festival Chhath in Bareilly
Bareilly
15 Nov 2026

दर्दनाक हादसे में चार दोस्तों की माैत से कोहराम, VIDEO

Outcry following deaths of four friends tragic accident in ballia
Ballia
15 Nov 2026

बस्ती: 36 घंटे का निर्जला व्रत, व्रती महिलाएं आज देंगी डूबते सूर्य को अर्घ्य

After partaking of the 'Kharna' *prasad*, the devotees have begun a 36-hour waterless fast; the Chhath *ghats* are now prepared for the *arghya* (offering) rituals.
Basti
15 Nov 2026

सिद्धार्थनगर: विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को लेकर बैठक

Meeting in view of the 2027 Legislative Assembly General Elections
Siddharthnagar
15 Nov 2026

महराजगंज: 5820 रुपये और वीवो फोन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Theft case solved; two suspects arrested, Rs 5,820 in cash recovered.
Maharajganj
15 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed