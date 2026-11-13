छत्तीसगढ़: मुंह में पटाखा फटने से दो साल के मासूम की मौत, खेलते समय उठाकर खा लिया था; अंदर तक मिले अवशेष

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पुलिस के मुताबिक, घटना 9 नवंबर की सुबह सीतापुर थाना क्षेत्र के नवापारा गांव में हुई थी। आसपास के बच्चे लहसुन आकार के पॉप-पॉप पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान दो वर्षीय आदित्य ने जमीन पर पड़ा एक छोटा पैकेट उठाकर मुंह में रख लिया। पटाखा फटने से उसके मुंह से खून निकलने लगा।बच्चे के पिता इंद्रजीत मांझी ने बताया कि घटना के बाद परिजन उसे सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। खून बहना बंद होने पर वे उसे घर ले आए। अगले दिन फिर से रक्तस्राव शुरू हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद 11 नवंबर की दोपहर अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसी रात उसकी मौत हो गई। पिता के मुताबिक, बच्चे ने कौन सा पटाखा मुंह में डाला था, यह परिजनों ने नहीं देखा। घटना की जानकारी आसपास खेल रहे दूसरे बच्चों ने दी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को बच्चे के गले के अंदर पटाखे के अवशेष भी मिले हैं।पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना की आगे जांच की जा रही है।