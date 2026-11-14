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अंबिकापुर में बाइक चोर गिरफ्तार: गांधी स्टेडियम और चौपाटी से चोरी की गईं पांच मोटरसाइकिलें बरामद

Sat, 14 Nov 2026 06:17 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबिकापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबिकापुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Sat, 14 Nov 2026 06:17 PM IST
सार

कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गांधी स्टेडियम और चौपाटी क्षेत्र सहित अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई पांच मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रुपये है।

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Accused of stealing five bikes arrested, vehicles worth Rs 3 lakh recovered
चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये है।
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बरामद वाहनों में गांधी स्टेडियम और चौपाटी क्षेत्र से चोरी की गई बाइक भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, महुआपारा निवासी आदित्य कुजूर की होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल 12 नवंबर को गांधी स्टेडियम के बाहर से चोरी हुई थी। उन्होंने वाहन खड़ा किया था, लेकिन लौटने पर बाइक गायब मिली। शिकायत के आधार पर कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने चोर की तलाश शुरू की। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने मामले की जांच करते हुए मुखबिरों को सक्रिय किया। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेही विजय गुप्ता (50) को हिरासत में लिया।
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आरोपी की पहचान और स्वीकारोक्ति
पूछताछ में आरोपी विजय गुप्ता ने गांधी स्टेडियम के बाहर से होंडा ड्रीम युगा चोरी करना स्वीकार किया। उसने चार अन्य मोटरसाइकिलें चोरी करना भी कबूल किया। इनमें एक बजाज सीटी, एक स्प्लेंडर प्लस और दो होंडा ड्रीम शाइन बाइक शामिल हैं। विजय गुप्ता मूलतः बिहार के रोहतास जिले के डेहरी का रहने वाला है। वह वर्तमान में केदारपुर, अंबिकापुर में रह रहा था।
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पुलिस टीम की कार्रवाई
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सभी पांच वाहन बरामद कर लिए। मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश सिंह शामिल रहे। सहायक उप निरीक्षक आलोक सोनी और प्रधान आरक्षक सूरज राय भी टीम का हिस्सा थे। सियाराम मरावी, सदरक लकड़ा, आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा और शिव राजवाड़े ने भी सहयोग किया।
 

चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

 

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