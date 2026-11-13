चिरमिरी: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, जशपुर से भागलपुर तक पुलिस ने की तलाश

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छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।



पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी। प्रार्थिया ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गलत कार्य होने की शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत तेलंगाना राज्य के थाना सदाशिवपेट, जिला संगारेड्डी में दर्ज की गई थी। प्रार्थिया ने छोटाबाजार चिरमिरी निवासी प्रियांशु गौर उर्फ बोनी पर यह गंभीर आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 01/2026 के तहत मामला दर्ज किया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) के प्रावधान लगाए गए थे। साथ ही, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। चूंकि घटना चिरमिरी थाना क्षेत्र की थी, इसलिए विवेचना चिरमिरी पुलिस को सौंपी गई।



आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी

विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी प्रियांशु गौर उर्फ बोनी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मिला। इसके बाद चिरमिरी थाने में अपराध क्रमांक 355/2026 दर्ज किया गया। घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार था, जिसकी तलाश पुलिस टीम ने शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी की पतासाजी के लिए जशपुर जिले से भागलपुर क्षेत्र तक अभियान चलाया। लंबी तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया।



पूछताछ में कबूलनामा

पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान आरोपी प्रियांशु गौर उर्फ बोनी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने घटना के दिन किए गए गलत कार्य को कबूल किया। आरोपी प्रियांशु गौर उर्फ बोनी की उम्र 18 वर्ष 6 माह बताई गई है। वह राकेश गौर का पुत्र है और छोटाबाजार चिरमिरी का निवासी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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