अंबिकापुर में हैवानियत की हदें पार: छह पिल्लों को पीटकर पेट्रोल से जलाया, सीसीटीवी में कैद हुई क्रूरता

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पंजाब गार्डन के पीछे जब राहगीरों ने पिल्लों के अधजले शव पड़े देखे, तो उन्होंने तुरंत पशु प्रेमियों को इसकी सूचना दी। उस समय आवारा कुत्ते पिल्लों के शवों को नोच रहे थे। सूचना मिलने पर बेजुबान डॉग शेल्टर के संस्थापक सुधांशु शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधजले शवों को बोरी में रखकर सुरक्षित रखवाया और गांधीनगर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। शनिवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में नाबालिग पिल्लों को मारते और उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते साफ दिखाई दिए।पुलिस की पूछताछ में पता चला कि घटनास्थल के पास ही दो स्ट्रीट डॉग ने बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से तीन पिल्लों की देखरेख आसपास के लोग कर रहे थे, जबकि बाकी पिल्ले अपनी मां के पीछे घूमते रहते थे। आरोप है कि नाबालिगों ने इन्हीं पिल्लों को पकड़कर पीटा और फिर जला दिया।गांधीनगर थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा ने बताया कि घटना में शामिल नाबालिगों की पहचान कर ली गई है तथा उनके अभिभावकों को थाने बुलाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला नाबालिगों से जुड़ा होने के बावजूद उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की तमाम संभावनाओं को देखा जा रहा है।