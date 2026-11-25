{"_id":"6b06a39e6f2e4a3f0e0e41e2","slug":"video-amar-ujala-dialogue-programme-in-chandigarh-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला संवाद कार्यक्रम, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ शहर के विकास पर मंथन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला द्वारा आयोजित संवाद में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों ने शहर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बैठक में सेक्टरों की बुनियादी सुविधाओं, सफाई, सुरक्षा और पार्किंग जैसी जमीनी मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। प्रतिनिधियों ने शहर के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया, जिसे वे भविष्य में प्रस्तुत करेंगे। बैठक में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने सेक्टरों में पानी, बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इन सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनकी नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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