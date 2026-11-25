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गुरुपर्व पर पुलिस की सख्ती के बावजूद हुड़दंगियों ने मचाया उत्पात, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों पर किए खतरनाक स्टंट

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 25 Nov 2026 02:14 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 02:14 PM IST







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श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक होने पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ युवकों ने ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों पर खतरनाक स्टंट कर जमकर हुड़दंग मचाया। ... और पढ़ें

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