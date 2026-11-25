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चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 4, 5 और 6 में निवासियों को सड़कों, पार्किंग और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 4 में घरों के सामने की गलियां खस्ताहाल हैं, जबकि वार्ड नंबर 5 की पार्किंग में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम द्वारा लगाए गए बोर्डों के पीछे भी खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वार्ड नंबर 6 की मार्केट में भी सड़क किनारे और फुटपाथ पर वाहनों के खड़े होने से पार्किंग की समस्या विकट हो गई है।

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