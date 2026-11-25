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कोटकपूरा में जर्जर मकान की छत ढहने से मची अफरा-तफरी
कोटकपूरा शहर के सुरगापुरी इलाके में बुधवार सुबह एक गरीब परिवार पर उस समय मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जब अचानक उनके मकान की छत भरभराकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ, लेकिन छत के मलबे ने घर के अंदर रखे बेड सहित अन्य घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। यह घटना वार्ड नंबर 25 की रविदास मंदिर वाली गली की है, जहां विधवा निर्मला देवी अपने बच्चों के साथ रहती हैं।
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