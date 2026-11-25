जानकारी के अनुसार, वंत सिंह बुधवार को अपना ट्रक लेकर नानकसर-जगराओं रोड से गुजर रहा था। जब वह गांव काऊके कलां पहुंचा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ महसूस होने पर उसने गांव में स्थित एक क्लिनिक से दवाई लेने का निर्णय लिया। वह ट्रक लेकर क्लिनिक के पास पहुंचा और डॉक्टर को अपनी गंभीर हालत के बारे में बताया। इसके बाद, वह ट्रक को सड़क किनारे खड़ा करने की बात कहकर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

जगराओं के निकटवर्ती गांव काऊके कलां में बुधवार को एक ट्रक चालक की सूझबूझ ने एक बड़े सड़क हादसे को टाल दिया। हालांकि, ट्रक चलाते समय अचानक हार्ट अटैक आने के कारण चालक अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका और वाहन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान वंत सिंह निवासी गांव जडाली खुर्द, अहमदगढ़ के रूप में हुई है।

डॉक्टर की तत्परता और अनहोनी की आशंका

काफी समय बीत जाने के बावजूद जब चालक क्लिनिक नहीं पहुंचा, तो डॉक्टर को किसी अनहोनी की आशंका हुई। वह तुरंत ट्रक के पास पहुंचा, जहां उसने चालक को गंभीर हालत में पाया, जो बड़ी मुश्किल से सांसें ले रहा था। डॉक्टर ने उसे ट्रक से बाहर निकालकर मदद पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई।



ट्रक के सड़क पर खड़ा होने के कारण नानकसर-जगराओं रोड पर यातायात प्रभावित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया और शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया।



पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई

थाना सदर के प्रभारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में चालक की मौत हार्ट अटैक के कारण होने की आशंका है। पुलिस मृतक के परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।