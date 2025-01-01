Lakhimpur Kheri News: पहले बाढ़ ने डुबोया, अब कटान उजाड़ रही

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ईसानगर क्षेत्र के 11 गांवों में ग्रामीणों के मुताबिक, करीब 50 एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। सैकड़ों एकड़ भूमि पर कटान का खतरा मंडरा रहा है, जबकि हजारों एकड़ कृषि भूमि अब भी जलमग्न है। कैरातीपुरवा, बेलागढ़ी, ओझापुरवा, चपकहा, मिलिक, सियापुर, सधुवापुर समेत करीब 27 गांव जलभराव से प्रभावित हैं। वहीं ओझापुरवा, कैरातीपुरवा, दुर्गापुर पड़री, चपकहा, चंदौली, मिलिक, डुड़की, रामलोक, जंगल सुजानपुर, गुलरिया तालुके अमेठी और परसा में नदी की कटान जारी है।सधुवापुर निवासी अजय श्रीवास्तव, तारावती और कौशल्या देवी, चंदौली निवासी हरेंद्र पाल सिंह तथा चकदहा निवासी सद्दीक और कांशीराम समेत कई किसानों के खेत कटान की चपेट में आ चुके हैं। किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद होने के साथ उपजाऊ जमीन भी नदी में समा रही है, लेकिन कटान रोकने के लिए अब तक ठोस बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है।सर्वाधिक प्रभावित ओझापुरवा, डुड़की, चकदहा समेत 11 गांवों में लेखपाल शशांक शेखर सहित राजस्व टीम ने लंच पैकेट वितरित किए। तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि टीम नावों से बाढ़ प्रभावित गांवों में लंच पैकेट पहुंचा रही है। बाढ़ राहत किट उपलब्ध होने पर उनका वितरण भी किया जाएगा।डर के साए में गुजर रहीं रातेंईसानगर ब्लॉक के ओझापुरवा, बेलागढ़ी, चकदहा और कैरातीपुरवा समेत दर्जनों मजरे बाढ़ से प्रभावित हैं। ग्रामीणों के अनुसार, रात में पानी में छपाक की आवाज और मगरमच्छ, सांप-बिच्छुओं के खतरे के बीच लोग डर के साए में रात गुजार रहे हैं। पर्याप्त नाव न होने से कई गांवों के लोग पानी में घुसकर आवागमन के लिए मजबूर हैं।मायाराम चौहान, बाला चौहान, मुन्ना यादव, साहू चौहान, कमलेश यादव, सोहन यादव, दिग्विजय यादव, रामप्यारी और अजय यादव समेत ग्रामीणों ने बताया कि घरों में पानी घुस गया है और खेतों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। नावों के सहारे जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि घर-बार, खेती और रोजगार प्रभावित होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं।तहसील क्षेत्र के करीब 11 गांवों में घाघरा नदी भू-कटान कर रही है और किनारे के करीब 27 गांवों में बाढ़ का पानी है। फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। बचाव कार्य के लिए बाढ़ खंड को पत्र भेजा गया है। बाढ़ प्रभावितों को लंच पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं।-राशी कृष्णा, एसडीएम धौरहरापहले खेत गए, अब घर की बारीबिजुआ। ग्राम पंचायत गुजारा के मजरा सिंघिया एहतिमाली और सिंघिया गैर एहतिमाली में शारदा नदी की कटान लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष से अब तक 100 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नदी में समा चुकी है। अब कटान सिंघिया एहतिमाली के घरों तक पहुंचने लगा है, जिससे गांव के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।ग्राम प्रशासक सतनाम सिंह के अनुसार, जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थीं, वहां अब शारदा नदी की धार बह रही है। किसानों की वर्षों की मेहनत और रोजी-रोटी का सहारा रही जमीन देखते ही देखते नदी में समाती जा रही है। कटान अब सिंघिया गैर एहतिमाली की ओर भी तेजी से बढ़ रही है।ग्राम प्रशासक सतनाम सिंह के घर और नदी के बीच महज करीब 100 मीटर दूरी बची है। कटान की यही रफ्तार रही तो परिवार के सामने जल्द आशियाना बचाने का संकट खड़ा हो सकता है।तहसीलदार सदर मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेखपाल राकेश शुक्ला मौके पर पहुंचकर तहसील प्रशासन को रिपोर्ट भेज रहे हैं।बाढ़ प्रभावित पुरैना गांव पहुंचे विधायकनिघासन। बाढ़ प्रभावित पुरैना गांव में बृहस्पतिवार को विधायक शशांक वर्मा पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर बाढ़ की स्थिति व समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम यदुवीर सिंह, तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार और राजस्व टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा भी लिया। संवाद