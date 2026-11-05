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वीडियो: सावधान... दीपावली की खुशियां आंखों के लिए न बन जाएं मुसीबत, नेत्र चिकित्सकों ने पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने की दी सलाह

Thu, 05 Nov 2026 11:27 PM IST
Heera
Heera Heera
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:27 PM IST
Eye doctors advise caution while bursting crackers
दीपावली की खुशियां कहीं आपकी आंखों के लिए मुसीबत न बन जाएं, इसलिए पटाखे फोड़ते समय सावधानी जरूरी है। नेत्र चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि पटाखा फोड़ते समय जरा सी लापरवाही आपकी आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकती है। चिकित्सकों के अनुसार दीपावली पर पटाखों से निकलने वाली चिंगारी, धुआं और तेज रोशनी आंखों को सीधे नुकसान पहुंचाती है। कई बार पटाखा हाथ में फटने या चिंगारी आंख में जाने से आंख में सूजन और रोशनी कम होने जैसी समस्या हो जाती है। नेत्र सर्जन डॉ. धनेश्वरी खेतवाल ने बताया कि पटाखे फोड़ते समय आंखों का विशेष ध्यान रखें। पटाखों से उचित दूरी बनाए रखें और बच्चों को अकेले पटाखे न फोड़ने दें। पटाखों के तेज रंगों और रोशनी को ज्यादा देर तक लगातार न देखें, इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। नेत्र चिकित्सक डॉ. गीतांजलि तिवारी ने बताया कि पटाखे फोड़ते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार रॉकेट गलत दिशा में चला जाता है और हाथ में भी फट जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि सावधानी बरतने से दीपावली को सुरक्षित और खुशहाल बनाया जा सकता है। इन बातों का रखें ध्यान - पटाखे फोड़ते समय चश्मा या सुरक्षा चश्मा पहनें। - पटाखों को हाथ में पकड़कर न फोड़ें। - चिंगारी आंख में जाने पर आंख को रगड़ें नहीं, तुरंत साफ पानी से धोएं। - आंख में जलन या धुंधलापन हो तो तुरंत नेत्र चिकित्सक को दिखाएं।
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