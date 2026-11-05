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Udham Singh Nagar News: बाजपुर में ही मिल रहा हेपेटाइटिस बी-सी का उपचार

Thu, 05 Nov 2026 11:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:11 PM IST
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Treatment for Hepatitis B and C is available right here in Bazpur.
बाजपुर। सामाजिक कार्यकर्ता डाॅ. सौरभ परमार ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज व दवाई उपलब्ध कराने की मांग थी। इस पर तत्कालीन सीएमओ डाॅ. केके अग्रवाल के प्रयास से क्षेत्र में मरीजों को हेपेटाइटिस बी और सी का उपचार मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले संबंधित रोगियों को काशीपुर और रुद्रपुर अस्पताल जाना पड़ता था। इधर सीएमएस डाॅ. विनय यादव ने बताया कि उप जिला चिकित्सालय में एक साल के अंतराल में हेपेटाइटिस-बी और सी के 550 मरीजों को उपचार किया गया जिसमें 450 मरीजों को स्वस्थ होने में मदद मिली है। संवाद
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