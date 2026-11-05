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Udham Singh Nagar News: यात्रियों का दबाव बढ़ा तो सड़कों पर उतारी जाएंगी तीन और सीएनजी बसें

Thu, 05 Nov 2026 11:10 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:10 PM IST
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If passenger pressure increases, three more CNG buses will be deployed on the roads.
रुद्रपुर। त्योहारी सीजन में यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रुद्रपुर डिपो ने तैयारियां पूरी कर ली है। डिपो की अन्य बसों की तरह यात्रियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली रूट पर चलने वाली सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल तीन बसें बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है।
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औद्योगिक नगरी रुद्रपुर से रोजाना बड़ी संख्या में लोग दिल्ली रूटों के लिए सफर करते हैं। त्योहारी सीजन में तो यात्रियों की आवाजाही के मुकाबले सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्प कई बार परेशानी का सबब बनते हैं। रोडवेज बसों में जगह नहीं मिलने या बसों का इंतजार लंबा होने पर यात्रियों को मजबूरन निजी वाहनों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में यात्रियों का दबाव बढ़ने पर रुद्रपुर डिपो के सीएनजी बस बेड़े का विस्तार किया जाएगा।
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फिलहाल डिपो से नौ सीएनजी बसों का संचालन हो रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और विभिन्न रूटों पर मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें सड़कों पर उतारने की योजना है। जिन रूटों पर यात्रियों का दबाव अधिक होगा, वहां बसों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। यात्री भार के आकलन के बाद अतिरिक्त बसों के संचालन का निर्णय लिया जाएगा। सीएनजी बसों की संख्या बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मजबूत होगा। इससे यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार करने और निजी वाहनों पर निर्भर रहने की मजबूरी से राहत मिलने की उम्मीद है।
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कोट
यात्रियों की संख्या और बसों की मांग का लगातार आकलन किया जा रहा है। दबाव बढ़ने पर अतिरिक्त सीएनजी बसें चलाने की व्यवस्था की जाएगी। - मधुसूदन मिश्रा, एआरएम
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