Udham Singh Nagar News: 49वें रक्तदान शिविर में 36 लोगों ने किया महादान

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सितारगंज। शहीद ऊधमसिंह रक्त सेवा ट्रस्ट की ओर से बृहस्पतिवार को राजकीय पीजी महाविद्यालय में 49वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें 36 लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। शिविर में बालकृष्ण देवकी जोशी ब्लड बैंक, हल्द्वानी की टीम ने रक्त संग्रह किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. रेणु रानी बंसल, ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष गुरवीर सिंह, रवि जोरा, प्रोफेसर महेश चंद्र आर्य, अमित बोरा, सारांश पानू, विक्रांत तिवारी और अमरदीप रंधावा रहे। संवाद