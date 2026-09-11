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श्रीनगर: छात्रसंघ चुनाव को लेकर गढ़वाल विवि के गेट के बाहर बढ़ी भीड़, लगा लंबा जाम

Alka Tyagi

Updated Fri, 11 Sep 2026 01:26 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 01:26 PM IST







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गढ़वाल विवि में छात्रसंघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को गेट के बाहर भीड़ बढ़ने से यातायात प्रभावित हो गया। विवि गेट के पास सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ी। जाम खुलवाने के लिए पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालते नजर आए। ... और पढ़ें

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