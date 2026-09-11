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श्रीनगर: गढ़वाल विवि छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान संपन्न, छात्रों में उत्साह
श्रीनगर। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद छात्र संगठनों के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। जीत को लेकर आश्वस्त विभिन्न छात्र संगठनों के समर्थक बिड़ला परिसर के मुख्य गेट पर जुटे और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।
मतदान समाप्त होने के बाद परिसर के बाहर चुनावी माहौल और गरमा गया। समर्थक अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे करते नजर आए। इस दौरान मुख्य गेट के आसपास बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे।
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