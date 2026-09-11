फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Voting begins for Hnb Garhwal University student union elections

गढ़वाल विवि छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुरू

Fri, 11 Sep 2026 09:36 AM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Fri, 11 Sep 2026 09:36 AM IST
Voting begins for Hnb Garhwal University student union elections
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि में आज छात्रसंघ चुनाव हो रहा है। इसके लिए 14 बूथों पर कुल 8776 छात्र-छात्राएं अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिड़ला परिसर में दो बजे तक चुनाव मतदान होगा। दो बजे बाद मतगणना और सांय पांच बजे बाद चुनाव परिणाम घोषित होंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर बिड़ला परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

दिनदहाड़े ई-रिक्शा सवार महिला का मंगलसूत्र छीना; VIDEO

Woman's Mangalsutra snatched in broad daylight while riding an e-rickshaw
Ballia
11 Sep 2026

पुराने सार्वजनिक चबूतरे पर सांस्कृतिक मंच निर्माण पर भड़के ग्रामीण , VIDEO

Villagers outraged over construction of cultural stage old public platform
Sonebhadra
11 Sep 2026

चर्चित खनन कारोबारी इश्तियाक खान मुंबई से गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा गया जेल; VIDEO

Prominent mining businessman Ishtiyaq Khan arrested in Mumbai, sent to jail on remand
Sonebhadra
11 Sep 2026

लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के बी-5 कोच का एसी खराब, यात्रियों ने किया प्रदर्शन; VIDEO

AC in Lokmanya Tilak Express coach B-5 malfunctions; passengers protest
Chandauli
11 Sep 2026

चुनरी ओढ़ कर हाथों में मेहदी रच, सिर पर कलश लेकर चली महिलाएं; VIDEO

Women walked with *kalash* (ceremonial pots) on their heads, draped in *chunris* and with henna-adorned hands
Chandauli
11 Sep 2026
विज्ञापन

करनाल: विदेश में भी सात्विक जीवन जीते हैं लोग, बलि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं : अनिरुद्धाचार्य

Karnal: People lead a *sattvic* (pure/wholesome) life even abroad; animal sacrifice is not a part of our culture: Aniruddhacharya.
Karnal
11 Sep 2026

कालीघाट मंदिर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, जय मां काली और जय श्रीराम के नारों से गूंजा कालीघाट

Suvendu Adhikari Visits Kalighat Temple, Area Echoes with ‘Jai Maa Kali’ and ‘Jai Shri Ram’ Chants
Kolkata
11 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: बीपीसीएल को साइबर हमलों से बचाएगा आईआईटी, दोनों संस्थानों के बीच जल्द होगा एमओयू

IIT to Protect BPCL from Cyber Attacks; MoU Between the Two Institutions Expected Soon
Kanpur
10 Sep 2026

VIDEO: आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य के दाैरान गैस पाइप लाइन टूटी, सप्लाई बंद

Gas pipeline ruptured during Agra metro construction work supply suspended
Agra
10 Sep 2026

जनसमस्याओं पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद सख्त, अफसरों को दी हिदायत

Union Minister Jitin Prasada takes a tough stance on public grievances issues instructions to officials
City and States Archives
10 Sep 2026

VIDEO: सौंख पहुंचीं रजत शिला का लोगों ने किया स्वागत

People welcomed the silver slab upon its arrival in Saunkh.
Mathura
10 Sep 2026

VIDEO: यूजीसी के विरोध में जलेसर में सवर्ण समाज की हुंकार, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग

Savarna community raises a rallying cry in Jalesar against the UGC; hundreds take to the streets.
Etah
10 Sep 2026

VIDEO: कोसीकलां में परिक्रमा रोकी, श्रद्धालुओं से मारपीट; पथराव से मची अफरातफरी

Pilgrims assaulted and pelted with stones in Kosikalan in Mathura
Mathura
10 Sep 2026

विकसित भारत 2047 संगोष्ठी में उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान, VIDEO

Honouring outstanding teachers Viksit Bharat 2047 seminar
Varanasi
10 Sep 2026

Meerut: गन्ने की खेती में बांस बना सहारा, ट्रेंच विधि से बुआई और सहफसली खेती भी

Bamboo became support in sugarcane cultivation, sowing through trench method and also co-cropping.
Meerut
10 Sep 2026

Video: केजीएमयू से गोंडा ले जाते समय विनोद साहनी के शव को फिर रोका

Video: केजीएमयू से गोंडा ले जाते समय विनोद साहनी के शव को फिर रोका
Lucknow
10 Sep 2026

Video: विनोद की मौत के विरोध में केजीएमयू शवगृह पर धरना

Video: विनोद की मौत के विरोध में केजीएमयू शवगृह पर धरना
Lucknow
10 Sep 2026

कानपुर: श्री भोलेश्वर श्याम मंदिर से निकली कलश यात्रा, भजनों पर झूमे भक्त

Kalash Yatra taken out from Shri Bholeshwar Shyam Temple; devotees dance to devotional songs
Kanpur
10 Sep 2026

फरीदाबाद की अंडर 17 टीम ने जीता कांस्य पदक

Faridabad Under-17 team won the bronze medal
Faridabad
10 Sep 2026

25वे गणेश महोत्सव पर होंगे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन

Darshan of 12 Jyotirlingas will be available at 25th Ganesh Mahotsav
Delhi
10 Sep 2026

दिल्ली के कई इलाकों में गणेश जी की मूर्तियां बिकनी शुरू

Ganesh idols have started selling in several areas of Delhi
Delhi
10 Sep 2026

सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों के ऊपर आर्थिक संकट

Financial crisis facing students after Satya Niketan incident in Delhi
Delhi
10 Sep 2026

गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को आयोजित समाधान शिविर में कुल 12 शिकायतें पहुंचीं

A total of 12 complaints were received at grievance redressal camp held in Gurugram on Thursday
Gurugram
10 Sep 2026

सुभासपा के नेता डॉ. अरविंद ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, VIDEO

Subhaspa leader Doctor Arvind takes dig at Akhilesh Yadav
Ghazipur
10 Sep 2026

सत्य निकेतन में इमारत धराशायी होने के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा

Locals anger erupts after building collapses in Satya Niketan
Noida
10 Sep 2026

नोएडा में सभी जगह 45 से ज्यादा स्थानों पर तैयार हो रहे बड़े निर्माणाधीन प्रोजेक्ट

Large scale construction projects are underway at more than 45 locations across Noida
Noida
10 Sep 2026

गाजीपुर में लंपी का टीकाकरण शुरू, 25 टीमों का गठन; VIDEO

Lumpy vaccination begins in Ghazipur 25 teams formed
Ghazipur
10 Sep 2026

तेज बारिश से शहर में जलभराव, राहगीरों की बढ़ी परेशानी; VIDEO

Heavy rain causes waterlogging in city commuters face difficulties
Mirzapur
10 Sep 2026

बाढ़ प्रभावित परिवारों में राहत किट वितरित, VIDEO

Relief kits distributed to flood-affected families
Mirzapur
10 Sep 2026

रेवाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फरीदाबाद ने जीते तीन पदक

Faridabad won three medals at the state-level Taekwondo competition held in Rewari
Faridabad
10 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed