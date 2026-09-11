{"_id":"6aa41eb5f0582aeedc0c07ba","slug":"video-pauri-nsui-dominates-student-union-election-results-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"पौड़ी: छात्रसंघ चुनाव के परिणामों में एनएसयूआई का दबदबा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पौड़ी। बीजीआर परिसर में हुए छात्रसंघ चुनाव के परिणामों में एनएसयूआई का दबदबा रहा। एनएसयूआई ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के चार सदस्यों के सापेक्ष तीन में जीत दर्ज की। परिसर में उपाध्यक्ष, सह सचिव, चार कार्यकारिणी सदस्य और यूआर को निर्विरोध चुना गया। एबीवीपी को इस बार कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी से ही संतुष्ट होना पड़ा।

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