गढ़वाल विवि छात्रसंघ चुनाव: अध्यक्ष पद हिमांशु भंडारी काबिल, निकाला विजयी जुलूस

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हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में छात्रसंघ चुनाव के परिणाम देर शाम घोषित हुए। शुक्रवार को हुए मतदान के बाद देर शाम तक चली मतगणना में अध्यक्ष पद पर जय हो ग्रुप के हिमांशु भंडारी ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 3301 मत पड़े, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एबीवीपी के भुवन चमोली को 1796 मत मत मिले।

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