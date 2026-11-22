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बाल प्रतिभा सम्मान समारोह परिषद की ओर से रविवार को पीएम श्री बालिका इंटर कॉलेज में 28वां बाल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक डॉ. अखिलेश चंद्र चमोला की पुस्तक ‘जीवन दर्शन व आत्म बोध’ का विमोचन किया गया और नशा उन्मूलन की शपथ दिलाई गई।

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