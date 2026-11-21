संवाद न्यूज एजेंसीपौड़ी। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर छात्रों की पिटाई के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक का स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं एडी ने विभागीय जांच बैठा दी है।बीते बृहस्पतिवार को राइंका कालेश्वर में प्रार्थना सभा में धनाऊ मल्ला के चार, खपरोली व बणगांव के दो- दो छात्र देर से पहुंचे थे। आरोप था कि शिक्षक ने प्रार्थना सभा में देर पर पहुंचने पर इन आठ छात्रों की छड़ी से पिटाई की थी जिससे छात्रों की पीठ पर छड़ी से निशान भी उभर गए थे। मामले में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रमेंद्र बिष्ट के आदेश पर संबंधित शिक्षक का स्पष्टीकरण तलब करते हुए विभागीय जांच बैठा दी है। एडी ने बीईओ पौड़ी मास्टर आदर्श को 15 दिनों में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बीईओ ने बताया कि इन दिनों अवकाश पर हैं। वह बुधवार को दफ्तर पहुंचने के बाद ही जांच शुरू की जाएगी। फिलहाल संबंधित शिक्षक का स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। वहीं इस प्रकरण के बाद संबंधित शिक्षक भी अवसाद में हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक शनिवार सुबह जब अपनी कार से स्कूल पहुंचे तो काफी देर तक कार में ही बेहोश पड़े रहे। व्यावसायिक वाहन से स्टाफ को लेकर स्कूल पहुंचने पर वाहन चालक ने कार का शीशा किसी तरह से खोला और उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद शिक्षक विद्यालय में भी बेहोश हुए।