{"_id":"6b028cccb006c1d493099d6b","slug":"video-srinagar-bhumi-pujan-held-at-awas-vikas-ground-for-the-vaikuntha-chaturdashi-fair-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: बैकुंठ चतुर्दशी मेले को लेकर आवास विकास मैदान में हुआ भूमि पूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्रीनगर में 23 नवंबर से शुरू होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेले को लेकर रविवार को भक्तियाना स्थित आवास विकास मैदान में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महापौर आरती भंडारी, नगर आयुक्त नूपुर वर्मा और नगर निगम के पार्षद मौजूद रहे। भूमि पूजन के साथ ही मेले की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ हो गया। नगर निगम की ओर से मेले को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

... और पढ़ें