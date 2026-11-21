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श्रीनगर के बरसोली गांव में धूमधाम से मनाया गया वरततोड़, ग्रामीणों ने की रस्साकशी
शारदा देवी व भैरव नाथ का हुआ पूजन फ़ोटो संवाद न्यूज़ एजेंसी श्रीनगर। विकासखंड कीर्तिंनगर की ग्राम पंचायत बरसोली में पारंपरिक लोक उत्सव वरततोड़ धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों ने रस्साकशी में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। आयोजन में प्रवासी ग्रामीणों ने भी गांव पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाई। वरततोड़ की परंपरा के तहत सबसे पहले निर्धारित स्थान से बबला घास लाई जाती है। इसके बाद घास से करीब 50 मीटर से अधिक लंबा रस्सा तैयार किया जाता है। आयोजन के दौरान मां शारदा देवी और भैरवनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ हवन किया जाता है। इसके बाद तैयार रस्से को पूरे गांव में घुमाया जाता है। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस परंपरा के आयोजन से गांव में सुख-समृद्धि बनी रहती है और मां शारदा देवी व भैरव गांव की प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य विपत्तियों से रक्षा करते हैं। इसके बाद गांव के एक खेत में महिला और पुरुष ग्रामीणों के बीच रस्साकशी होती है। प्रतियोगिता के दौरान उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहता है। रस्साकशी के बाद जब रस्सा टूट जाता है तो उसके अंश को प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। यह आयोजन ग्रामीणों की धार्मिक आस्था के साथ ही आपसी एकता और लोक संस्कृति को सहेजने का प्रतीक है।
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