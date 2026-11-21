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श्रीनगर में आयोजित होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी-2026 में इस बार सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। मेले में प्रतिदिन ‘रील ऑफ द डे’ और ‘फोटो ऑफ द डे’ प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा। महापौर आरती भंडारी ने बृहस्पतिवार को नगर निगम कार्यालय में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मेले की गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है।

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