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सीएम योगी की रैली में पहुंचे मुस्लिम शख्स ने क्या बोला ?

किशन चौबे

Updated Wed, 14 Oct 2026 07:01 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 07:01 PM IST







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एमएलसी चुनाव से पहले काशी में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन में सीएम योगी के साथ कई मंत्री और विधायक वोटरों को साधने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोटरों से मतदान की अपील की। ... और पढ़ें

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