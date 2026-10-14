फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   CM Yogi held Teachers and Graduates convention in Kashi for MLC elections 2026

शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन: एमएलसी चुनाव से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, वोटरों को साधने काशी पहुंचे सीएम योगी

Wed, 14 Oct 2026 04:24 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 14 Oct 2026 04:24 PM IST
सार

एमएलसी चुनाव से पहले काशी में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन में सीएम योगी के साथ कई मंत्री और विधायक वोटरों को साधने पहुंचे हैं। 
 

विज्ञापन
CM Yogi held Teachers and Graduates convention in Kashi for MLC elections 2026
शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में मंच पर मौजूद सीएम योगी व अन्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। सम्मेलन में भारी संख्या में शिक्षक, स्नातक, अधिवक्ता, चिकित्सक, छात्र और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जुटाया गया है।
विज्ञापन




क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव-2027 से पहले होने वाले शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस चुनाव को हर हाल में जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में सिर्फ सम्मेलन तक सीमित रहने के बजाय कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच लगातार संपर्क और संवाद करना होगा। विद्यालयों के साथ-साथ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ता पहले मतदाता सूची का अध्ययन करें और उसके बाद संपर्क अभियान शुरू करें। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed