शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन: एमएलसी चुनाव से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, वोटरों को साधने काशी पहुंचे सीएम योगी

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क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव-2027 से पहले होने वाले शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस चुनाव को हर हाल में जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में सिर्फ सम्मेलन तक सीमित रहने के बजाय कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच लगातार संपर्क और संवाद करना होगा। विद्यालयों के साथ-साथ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ता पहले मतदाता सूची का अध्ययन करें और उसके बाद संपर्क अभियान शुरू करें। क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव-2027 से पहले होने वाले शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस चुनाव को हर हाल में जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में सिर्फ सम्मेलन तक सीमित रहने के बजाय कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच लगातार संपर्क और संवाद करना होगा। विद्यालयों के साथ-साथ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ता पहले मतदाता सूची का अध्ययन करें और उसके बाद संपर्क अभियान शुरू करें।

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शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं। सम्मेलन में भारी संख्या में शिक्षक, स्नातक, अधिवक्ता, चिकित्सक, छात्र और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जुटाया गया है।