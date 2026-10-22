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VIDEO: वाराणसी एयर शो, गंगा किनारे नाविक ने क्या बोला ?

किशन चौबे

Updated Thu, 22 Oct 2026 10:28 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 10:28 PM IST

वाराणसी में एयर शो के दौरान गंगा किनारे नाविकों में खासा उत्साह देखने को मिला। नाविकों ने गंगा से आसमान में वायुसेना के विमानों का प्रदर्शन देखा और अपने अनुभव साझा किए। विमानों के करतब और उनकी गर्जना लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। ... और पढ़ें

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