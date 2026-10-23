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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   VIDEO: Attempt to burn a flag; video goes viral; two accused taken into custody

VIDEO: झंडा जलाने की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल; दो आरोपी हिरासत में

Fri, 23 Oct 2026 08:16 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:16 PM IST
VIDEO: Attempt to burn a flag; video goes viral; two accused taken into custody
बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र के धन्नोतीधुरा गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान झंडा जलाने के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। मामले में दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस के अनुसार, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बुधवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान मस्जिद के सामने बिजली के खंभे पर लगे झंडे को जलाने के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में एक युवक मुंह में ज्वलनशील पदार्थ लेकर झंडे को जलाने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।
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