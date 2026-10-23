यूपी: अब्बास अंसारी ने कहा- शक्ति मेरे भाई हैं, पर राजनीति जो न करा दे, रिश्ते के सवाल पर दिया जवाब; रही चर्चा

मीडिया ने जब अब्बास अंसारी से शक्ति सिंह के साथ उनके आपसी रिश्तों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनके संबंध अच्छे हैं। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि ऊपर वाला चाहेगा तो भाई हमारा साथ देगा। उनके इस बयान में शक्ति सिंह के साथ रिश्तों को लेकर सकारात्मक उम्मीद नजर आई। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका साथ देने का आशय किस राजनीतिक संदर्भ में है।



बातचीत के दौरान चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अब्बास अंसारी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व में जितने अधिक लोग भाग लेंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।



अब्बास अंसारी के बयान में एक ओर शक्ति सिंह के परिवार के साथ पुराने और घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख रहा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उनके बयान के बाद शक्ति सिंह के साथ रिश्तों और संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा की गुंजाइश बनी हुई है।