यूपी एमएलसी चुनाव: वाराणसी में शिक्षक सीट पर 66 फीसदी मतदान, स्नातक पर 35 प्रतिशत पड़े वोट

वाराणसी जिले में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान प्रतिशत करीब 66 फीसदी रहा, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 35 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। दोनों सीटों के मतदान प्रतिशत में काफी अंतर देखने को मिला।

वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में वाराणसी जिले में शिक्षक सीट पर करीब 66 प्रतिशत और स्नातक सीट पर 35 प्रतिशत मतदान हुआ। शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे तक चली। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत के मामले में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आगे रहा।

सुबह आठ बजे से शुरू हुआ मतदान

मतदान शुक्रवार सुबह आठ बजे शुरू हुआ। इसके लिए जिले में विभिन्न मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई थी। मतदान प्रक्रिया शाम चार बजे तक चली। प्रशासन की ओर से मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इंतजाम किए गए थे।



सार: वाराणसी जिले में खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में करीब 66 प्रतिशत और खंड स्नातक चुनाव में 35 प्रतिशत मतदान हुआ। शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया गया।