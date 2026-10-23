हादसों में तीन की मौत: प्रतिमा विसर्जन से लौट रहा युवक ट्रैक्टर से गिरा, शिक्षक और मजदूर की भी गई जान; मातम

ट्रेन से कटकर मजदूर की मौत

रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव में मेला देखने आए मजदूर रविंद्र कुमार (35) की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह निजामाबाद थाना क्षेत्र के कयामुद्दीनपुर परसहा गांव के निवासी थे। रविंद्र मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके तीन बेटे हैं।



रविंद्र बृहस्पतिवार को परिवार के साथ अपने साढ़ू के घर आए थे। इसी दौरान सेठवल गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। परिजनों को घटना की जानकारी बीती रात हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



परिवार के कमाऊ सदस्य के चले जाने से पत्नी और बच्चों के सामने भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।