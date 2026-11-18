{"_id":"6afd7c86f1f9d047c6091ba7","slug":"video-varanasi-six-women-arrested-for-misbehaving-with-passersby-near-cantt-station-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: कैंट स्टेशन के पास राहगीरों से अभद्रता करने वाली छह महिलाएं गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन के पास राहगीरों को परेशान करने और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने वाली छह महिलाओं को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिलाएं आने-जाने वाले लोगों से अभद्रता करने के साथ आपस में भी विवाद कर रही थीं। सूचना मिलने पर पहुंची मिशन शक्ति टीम ने कार्रवाई की।

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