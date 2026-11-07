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वाराणसी: दीपावली पर घर जाने को लेकर मारपीट, कैंट स्टेशन का वीडियो वायरल

किशन चौबे

Updated Sat, 07 Nov 2026 04:11 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 04:11 PM IST







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दीपावली पर घर जाने के लिए ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर पवन एक्सप्रेस (11061) में यात्रा को लेकर यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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