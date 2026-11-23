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रामनगर की ओर से बीएचयू और शहर जाने वाले लोगों को सामनेघाट पुल पर जाम का सामना करना पड़ रहा है। लंका की तरफ से आ रही एक स्कूल बस रामनगर की ओर पुल पर लगे हाइटगेज में फंस गई। इसके चलते पुल पर आवागमन बाधित हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए हाइटगेज लगाया गया है। इसी में स्कूल बस फंस गई। बस के फंसने से पुल पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और देखते ही देखते दोनों तरफ जाम लग गया।

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