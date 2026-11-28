मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकिया तिराहे के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरे ऑटो पर राखड़ लदा ट्रक पलट गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण राहत-बचाव कार्य में जुट गए।

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ऑटो पर पलटा ट्रक, मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, राखड़ लदा ट्रक सवारियों से भरे ऑटो पर पलट गया। इससे ऑटो में बैठे लोग ट्रक के नीचे दब गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, राखड़ लदा ट्रक सवारियों से भरे ऑटो पर पलट गया। इससे ऑटो में बैठे लोग ट्रक के नीचे दब गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया।