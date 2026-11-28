मिर्जापुर: सवारियों से भरे ऑटो पर पलटा राखड़ लदा ट्रक, तीन की मौत, तीन घायल
मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकिया तिराहे के पास सवारियों से भरे ऑटो पर राखड़ लदा ट्रक पलट गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी और सीओ चुनार मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीण राहत-बचाव कार्य में जुटे रहे।
विस्तार
मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकिया तिराहे के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरे ऑटो पर राखड़ लदा ट्रक पलट गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण राहत-बचाव कार्य में जुट गए।
ऑटो पर पलटा ट्रक, मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, राखड़ लदा ट्रक सवारियों से भरे ऑटो पर पलट गया। इससे ऑटो में बैठे लोग ट्रक के नीचे दब गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया।
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी
घटना की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी और सीओ चुनार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने राहत-बचाव कार्य का जायजा लिया और संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस की मौजूदगी में ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया गया।
हादसे में तीन लोगों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। मृतकों और घायलों की पहचान सहित हादसे के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।